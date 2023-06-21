بالفيديو.. باحث في الآثار المصرية يكشف تفاصيل اكتشاف قوالب جبنة محنطة بسقارة

قال الدكتور شريف شعبان باحث في الآثار المصرية، إن الاكتشافات الأثرية للحضارة المصرية القديمة تبهر العالم كل يوم، مشيرًا إلى أن هذه الاكتشافات تعبر عن مدى عظمتها وفكر المصري القديم في كل المناحي مثل السياسة والاقتصاد والعسكرية والفلك والطبيعة والتحنيط والطب والهندسة والمعمار.

وأضاف "شريف" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن الأمر لا يعتمد على الاكتشافات فقط، ولكن إعادة الاكتشافات، مثل الاكتشاف الأخير في سقارة، حيث عمل المجلس الأعلى للآثار عليه لمدة 6 مواسم، إذ جرى اكتشاف قوالب جبنة محنطة، وكانت الجبن الأبيض أو الجبن القريش، وتحنيط الجبنة يعبر عن أن المصري القديم اهتم بأدق تفاصيل حياته حتى تذهب معه إلى العالم الآخر".

وتابع، أن المصري القديم قام بالتحنيط لأنه يعتقد في البعث والخلود، وسبق كل الحضارات المعاصرة واللاحقة به بهذه الفكرة، أي أن المصري القديم كان سابقا لعصره، إذ قام بوضع الجبنة في قوالب ودفنها في الرمال في درجة حرارة عالية وهو ما شفط كل السوائل الموجودة، وأصبحت الجبنة كتلة واحدة جامدة تم الحفاظ عليها لأطول وقت ممكن، وعندما تم العثور عليها واكتشافها في الفترة الأخيرة كانت صلبة ولم تتفتت إلا بصعوبة.