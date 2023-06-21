"229 درجة".. اعتماد تنسيق قبول الطلاب بمدارس الثانوي العام بالأقصر

اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمدارس المرحلة الثانوية النظامية، تعليم عام وفني للعام الدراسي 2023/2024 ليكون بحد أدنى 229 درجة.

وقال الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أنة سيتم قبول خدمات الثانوي العام طبقا للقرار الوزاري ٣٥٧ لسنة ٢٠١٨، بنسبة ٢٥% من أعداد المقبولين بالتعليم الثانوي العام على مستوى كل إدارة تعليمية مع ترتيب المتقدمين طبقا للمجموع تنازليا لتحقيق العدالة، وسيتم متابعة أعداد المتقدمين أولاً بأول طبقا للأعداد المتاحة بالمرحلة الثانوية.

وأضاف وكيل التعليم بالأقصر، أن درجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم الفندقي المتقدم ٥ سنوات هي ٢١٥ درجة، وذلك عقب اجتياز المقابلة الشخصية، والحد الأدنى للقبول بالتعليم الفندقي ٣ سنوات هي ٢١٠ درجة بعد اجتياز المقابلة الشخصية، أما درجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم الصناعي هي ٢٠٥ درجة، ودرجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم التجاري هي ١٩٠ درجة، ودرجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم الزراعي ١٨٠ درجة.

يذكر أن أعداد الناجحين بامتحانات الشهادة الإعدادية العامة بمحافظة الأقصر، للعام الدراسي 2022/2023 هم ١٣٣٧٩ طالب وطالبة.