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الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

استخداما لتطبيق الهاتف المحمول.. تنفيذ أول تجربة لري الأشجار بالطاقة الشمسية (شاهد)

استخداماً لتطبيق
استخداماً لتطبيق الهاتف المحمول..تنفيذ أول تجربة لري الأشجار
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كشف الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثاني طنطا، تفاصيل تنفيذ أول تجربة لري الأشجار بالطاقة الشمسية من خلال استخدام تطبيق الهاتف المحمول في إطار مبادرة "اتحضر للأخضر".

وأوضح: "هذه التجربة هي فكرة جديدة، والرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث عن التحضر للأخضر وزراعة 100 مليون شجرة والحفاظ على نقطة المياه، وهو ما دفعنا إلى ابتكار فكرة جديدة". 

وأضاف "عيسى" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أنه تم تطوير خلية شمسية على الكورنيش، ومن ضمن التطوير فكرنا في وجود زراعات، حيث زرعنا بطول 8 كم حوالي 600 شجرة، ولكن ريها بالطريقة التقليدية يكلفنا سيارة ومواد بترولية وسائق وعمالة.

وتابع، أنه تم التفكير في بناء خلية شمسية تستفيد من وجود المياه، وربط الخلية بمحرك يرفع المياه من ترعة القاصد، وتم تطوير الفكرة من خلال تطبيق على الهاتف واستخدمنا الذكاء الاصطناعي من أجل ري الأشجار عن بعد بالتطبيق.

وأردف، أن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والمحافظ تفقدوا هذه التجربة، قائلًا: "حتى الآن زرعنا 15 ألف شجرة ما بين شجر مثمر ومزهر، حيث نزرع المزهر في الشوارع ونحاول اختيار أنواع معينة من أجل الحفاظ على الهوية البصرية للحي، والحي يتزين باللون الأخضر لأن هناك عدد كبير من الأشجار في جميع الشوارع".

مبادرة اتحضر للأخضر ري الأشجار الطاقة الشمسية حي ثاني طنطا وزير التنمية المحلية