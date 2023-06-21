بالفيديو.. الداخلية السعودية تناشد الحجاج بالإلزام بتعليمات الحج وعدم مخالفتها

أكد العقيد طلال الشلهوب، المتحدث باسم الداخلية السعودية، أن المصرح لهم بالحج هم من يحملون تأِشيرات وتصريح الحج من مواطن أو مقيم هم فقط المصرح لهم بأداء المناسك، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع بحرص أي محاولات للتزوير أو التلاعب في أوراق الحج.

وطالب "طلال" في حواره لفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، كافة الحجاج بالالتزام بتعليمات الحج وعدم مخالقتها لعدم التعرض للمسألة القانونية، مؤكدًا أن هناك لجان إدارية موجودة للحكم على من يتم ضبطهم من الحجاج غير النظاميين بتطبيق الأنظمة عليهم والعقوبة المالية والسجن ومصادرة المركبة التي يتم بموجبها نقلهم لعمل تصاريح حج نظامية، ويتم الإعلان عنهم بشكل فوري

وناشد المتحدث باسم الداخلية السعودية، بعدم الانسياق وراء رحلات الحج الوهمية.