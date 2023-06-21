إيطاليا تؤكد دعمها الكامل للإمارات لرئاسة مؤتمر الأطراف "COP28"

أكّد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاجاني، دعم بلاده الكامل لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف "COP28"، من خلال تبادل الخبرات بين البلدين في العديد من القطاعات لضمان نجاح الحدث.

وأوضح - في تصريح اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام" - عمق علاقات الصداقة بين إيطاليا ودولة الإمارات، وأهمية التعامل مع قضايا تغير المناخ بشكل عملي، مشيرا إلى أن عودته إلى أبوظبي بعد ثلاثة أشهر فقط من زيارته السابقة التي تمت ضمن الوفد المرافق لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تأتي للتأكيد على عمق الصداقة التي تجمع البلدين، والتعبير عن حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات في مختلف القطاعات.

وقال تاجاني إن لقاءه مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، كان إيجابيًا للغاية، حيث تمت مناقشة الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى استعراض الوضع في المنطقة.

وأشار إلى الفرص الواعدة بين مجتمعي الأعمال في كل من إيطاليا ودولة الإمارات العربية المتحدة،لا سيما تلك المتعلقة بالاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي، وبما يتماشى مع دور الإمارات كدولة مضيفة لمؤتمر "COP28".

وأعرب الوزير الإيطالي عن تطلع بلاده للتعاون المستقبلي بين الجانبين وذلك بالنظر إلى الخبرة الواسعة،لدولة الإمارات في تنظيم الفعاليات الثقافية البارزة.