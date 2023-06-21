الكويت تدين اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين بالضفة الغربية

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت للاعتداء الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين بالضفة الغربية والذي أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، رفض دولة الكويت التام لهذا التصعيد الخطير والاعتداءات المتكررة التي تشكل استمرارا لسلسلة الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني والتي تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وجددت الخارجية الكويتية دعوتها للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والتحرك الفوري الجاد لوقف تلك الاعتداءات المستمرة والعمل على توفير الحماية المدنية والقانونية الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.