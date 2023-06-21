ظهور مميز لكريم عبد العزيز ونور في العرض الخاص لفيلم بيت الروبي

رصدت عدسة "البوابة نيوز" فعاليات العرض الخاص لفيلم بيت الروبي ، والذي شهد حضور عدد من أبطال الفيلم ومن أبرزهم كريم عبد العزيز ونور وكريم محمود عبد العزيز وتارا عماد ومصطفى أبو سريع وبيتر ميمي وغيرهم من النجوم.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حول زوجين يعانيان من بعض المشاكل بسبب معاناة الزوجة من مشكلة في الإنجاب، مما يضطرها إلى اختطاف أحد الأطفال للتغلب على تلك المشكلة.

فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، منى الشاذلى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.