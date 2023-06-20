السفيرة مشيرة خطاب تثمن اهتمام مجلس الشيوخ بتعزيز حقوق الأطفال فى الأوراق الثبوتية

ثمنت مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، إهتمام مجلس الشيوخ من خلال لجنة الصحة والسكان والتي عقدت اجتماعا برئاسة النائب الدكتور علي مهران لمناقشة المقترح المقدم من النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، "بتعزيز حقوق الأطفال في الأوراق الثبوتية ".



وذكرت خطاب أن قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ والمعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ في مادته الخامسة عشر قد كفل للأم الحق في قيد وليدها، وفق القواعد التي تنظمها اللائحة التنفيذية للقانون.

وطالبت برفع الوعي بالكتب الدورية الصادرة عن وزارة الداخلية ووزارة الصحة لتسهيل حصول الأطفال على الحق في الهوية. وذلك برفع الوعي بحق الأم في الإبلاغ وقيد المولود.

وأعلنت رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن استعداد المجلس القومي لحقوق الإنسان تنظيم دورات تدريبية لبناء قدرات العاملين بمراكز الأحوال المدنية في قيد المواليد والتوعية بقانون الطفل، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظومة خط نجدة الطفل والتعاون مع المجلس القومي للمرأة.