ads
الأربعاء 21 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الصحة يلتقي عمد ومشايخ الضبعة ويوجه بتوفير نقطة إسعاف ثابتة داخل المستشفى.. صور

جانب من جولة وزير
جانب من جولة وزير الصحة بمستشفى الضبعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مستشفى الضبعة المركزي، اليوم الثلاثاء، للتأكد من جاهزيتها واستعدادها.

جاء ذلك خلال جولة الوزير، لمنطقة الساحل الشمالي بمحافظة مطروح، يرافقه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، والدكتورة مها ابراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية والدكتور مبروك سالم وكيل صحة مطروح المتخصصة، وذلك لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي للمدن الساحلية بالتزامن مع فصل الصيف وزيادة أعداد المصطافين المترددين عليها.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد كافة أقسام المستشفى والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 65 سرير ( داخلي، رعاية مركزة ومتوسطة، حضانات، استقبال وطوارئ، غسيل كلوي، نساء وتوليد)، لافتًا إلى أن المستشفى تخدم أكثر من 124 ألف مواطن من المصريين وغير المصريين.

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير حرص على التحدث مع رئيس مدينة الضبعة وعمد ومشايخ المنطقة خلال جولته بالمستشفى واستمع إلى مطالبهم التي تهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية بالمنطقة، مؤكدًا العمل على توفير كافة مطالبهم، حيث وجه بتوفير نقطة إسعاف ثابتة داخل المستشفى أو بالقرب منها، تسهيلًا على المرضى، حيث أن نقطة الإسعاف الخاصة بمنطقة الضبعة تبعد 5 كيلومترات عن المستشفى، فضلًا عن توجيهه بتوفير سكن مجهز للفرق الإسعافية.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير حرص على الاطمئنان على توافر مخزون كافِ من المستلزمات الطبية والأدوية والأمصال، فضلًا عن التأكد من تواجد الأعداد اللازمة من الفرق الطبية وانتظامها بما يضمن تقديم الخدمات الطبية اللازمة فوريًا للمترددين على المستشفى.

ولفت "عبدالغفار" إلى حرص الوزير على التحدث مع المرضى بالمستشفى للتأكد من رضائهم عن الخدمات المقدمة لهم، حيث وجه بتوفير كرسي متحرك مجانًا لأحد المرضى المصابين بمرض الشلل الرباعي.

IMG-20230620-WA0080
IMG-20230620-WA0080
IMG-20230620-WA0078
IMG-20230620-WA0078
IMG-20230620-WA0079
IMG-20230620-WA0079
IMG-20230620-WA0085
IMG-20230620-WA0085
IMG-20230620-WA0082
IMG-20230620-WA0082
IMG-20230620-WA0084
IMG-20230620-WA0084
IMG-20230620-WA0083
IMG-20230620-WA0083
IMG-20230620-WA0081
IMG-20230620-WA0081
IMG-20230620-WA0077
IMG-20230620-WA0077
الهيئة العامة للتأمين الصحي الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الدكتورة مها إبراهيم الدكتور مبروك سالم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المستلزمات الطبية مستشفى الضبعة المركزي