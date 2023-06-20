نائب محافظ الجيزة يتفقد قرية منشأة دهشور بمركز البدرشين.. صور

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بمركز البدرشين، شملت الجولة تفقد مشروع محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بقرية منشأة دهشور لمتابعه نسب ومعدلات التنفيذ وانتظام سير أعمال تنفيذ المشروع والوقوف علي جميع المعوقات لإيجاد حلول سريعة لها.

ووجه «الشهابي» بسرعه الانتهاء من اعمال المحطة الرئيسية والفرعية تمهيدا لدخولهم الخدمة الفعلية، ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

كما تابع نائب المحافظ أعمال تنفيذ أحلال وتجديد شبكة مياه الشرب داخل القرية، ووجه بسرعه الأنتهاء من الأعمال طبقا للجدول الزمني المحدد للمشروع، كما تفقد مركز طب الأسرة بمنشأة دهشور للتأكد من أنتظام العمل وتواجد الأطقم الطبية وتقديم الرعاية الصحية للمترددين عليهم،

وحرص علي التحدث مع الأطقم الطبية للوقوف على احتياجهم لأي دعم للوصول الي أعلي مستوي مشددا علي توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى المترددين.

ومن ناحية أخرى تابع إبراهيم الشهابي نسب تنفيذ مشروع الصرف الصحي بشارع الامام الشافعي بمدينة البدرشين.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة الميدانية محمود شنب رئيس مركز البدرشين، المهندسة مي صلاح الدين المشرف العام على مشروعات وسط وجنوب الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أنور معوض مدير مشروعات جنوب الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، المهندس أحمد فرغلي مدير عام الصرف بالبدرشين والعياط بشركة مياه الجيزة والشركات المنفذة للأعمال.