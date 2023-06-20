«تعليم القاهرة» تنشر توضيحًا مهمًّا بشأن امتحانات الثانوية العامة

أكد أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، على التنبيه مشددًا على مديري عموم الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان وطلبة الثانوية العامة وجميع العاملين باللجان، على استمرار امتحانات الشهادة الثانوية العامة وفقاً للجدول المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويستكمل الطلبة الامتحانات يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٧/٢ ويؤدون الامتحان في مادتي الفيزياء للشعبة العلمية «علوم _ رياضيات”، وامتحان التاريخ للشعبة الأدبية، وكما جاء في قرار رئاسة الوزراء الخاص بإجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تكون فترة إجازة العيد بالنسبة لامتحانات الشهادة الثانوية العامة من الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٦/٢٧ إلى السبت الموافق ٢٠٢٣/٧/١.