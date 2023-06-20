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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

زياد السيسي يتوج بذهبية سلاح السيف ببطولة إفريقيا

زياد السيسي لاعب
زياد السيسي لاعب منتخب مصر بذهبية منافسات سلاح السيف
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توج زياد السيسي لاعب منتخب مصر بذهبية منافسات سلاح السيف ببطولة إفريقيا للمبارزة المقامة خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر .

وتغلب زياد السيسي في النهائي على زميله أدهم معتز في النهائي بنتيجة 15-9 ليحصل على الذهبية ليحرز أدهم معتز الفضية وحصل على البرونزية كلا من محمد عامر لاعب مصر وأبا جيرو لاعب النيجر.

وكان زياد السيسي قد تأهل للنهائي بعد الفوز على محمد عامر بنتيجة 15-14 بينما فاز أدهم معتز على على أبا جيرو بنتيجة 15-8 .

وصعد زياد السيسي لنصف النهائي بعد الفوز على التونسي أحمد فرجاني بنتيجة 15-12 بينما فاز محمد عامر على التونسي فارس فرجاني بنتيجة 15-12، كما فاز أدهم معتز على التونسي أندريه ميسيكا بنتيجة 15-9 بينما خسر شقيقة مدحت معتز من لاعب النيجر أبا جيرو بنتيجة 15-11.

وكان قد تغلب في ثمن النهائي على السنغالي شيخ مباي بنتيجة 15-2 بينما فاز محمد عامر على السنغالي فامارا ديامي بنتيجة 15-2 وتغلب مدحت معتز على الجزائري أكرم بونابي بنتيجة 15-4 وفاز أدهم معتز على السنغالي مصطفى دياني بنتيجة 15-7 .

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر لسلاح سيف المبارزة كلًا من سيد سامي وسامح مجدي بينما يضم جهاز سلاح السيف كل من جمال عبداللطيف ومحمود جندية وفينسان انستيت.

وتشهد البطولة مشاركة 21 دولة أفريقية حيث حرصت الدول على التواجد من أجل حصد النقاط المهمة في مشوار التأهل لأولمبياد باريس 2024.

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