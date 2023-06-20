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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

"الملا" يوجه باتخاذ خطوات تنفيذية فاعلة لجذب الاستثمارات للتنمية والاستفادة من "المثلث الذهبى"

وزير البترول المهندس
وزير البترول المهندس طارق الملا خلال الاجتماع
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عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً مع مجلس إدارة  الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى برئاسة الجيولوجى عادل سعيد رئيس الهيئة  وبحضور  والمهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية وأعضاء مجلس الإدارة.

وخلال الاجتماع استعراض الجيولوجى عادل سعيد رئيس الهيئة ماتم من خطوات فعلية فى منطقة المثلث الذهبى والعروض والمشروعات الاستثمارية المقدمة للهيئة في منطقة المثلث الذهبى.

وأكد الملا على أهمية منطقة المثلث الذهبي في ضوء اهتمام الدولة بتحفيز وتشجيع الاستثمار وتعظيم العائد من الموارد الطبيعية من خلال إقامة عدد من المشروعات التنموية ذات العائد الاقتصادى.

ووجه الملا بضرورة العمل على تحديد الأولويات لمواكبة المتغيرات فى ضوء إستراتيجية واضحة قابلة للتنفيذ.

ولفت إلى أن  تنمية منطقة المثلث الذهبى تحتاج مشاركة كافة جهات وقطاعات الدولة المعنية والإسراع باتخاذ خطوات تنفيذية فاعلة فى جذب الاستثمارات لتنمية تلك المنطقة والاستفادة من إمكانيات منطقة المثلث الذهبى والعمل على ترويج الفرصة الاستثمارية التى تتمتع بها المنطقة  الذهبى والتى ستكون إضافة تنموية تدعم الاقتصاد القومي.

الاقتصاد القومى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المشروعات الاستثمارية