وزير الشباب يفتتح مركز التخاطب والتكامل الحسي في العريش

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء أسامه الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، نائبًا عن المحافظ الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، مركز التخاطب والتكامل الحسي وتنمية المهارات بمقر نادي قادرون باختلاف في العريش.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن المركز جري انشاءه بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وتم تجهيزه بأحدث الادوات والاجهزة لتقديم جلسات وخدمات تنمية المهارات لذوي القدرات والهمم من أصحاب مشكلات التوحد، تـأخر الكلام ومشاكل النطق، اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، صعوبات التعلم وتعديل السلوك، فضلًا عن تزويده بغرف تنمية مهارات، تكامل حسي، تنمية تخاطب.

وأشاد الوزير بالمستوى المتميز لمراكز شباب شمال سيناء التى تم تطويرها لخدمة أبناء ومواطنى سيناء، وفى ضوء خطة وزارة الشباب والرياضة لتطوير مراكز الشباب والأندية بشمال سيناء فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.

لفت الوزير إلى المُضى فى تطوير العديد من المنشآت الشبابية والرياضية بشمال سيناء الفترة المقبلة بجانب تكثيف البرامج والمشروعات والأنشطة المنفذة لشباب ونشء سيناء على مدار العام ضمن برنامج تنموى توعوى مُتكامل تنفذه الوزارة لأبناء المحافظات الحدودية، مقدماً الشكر والتقدير لمحافظ شمال سيناء والقيادات التنفيذية والسادة النواب وقيادات القبائل العربية على التعاون المثمر مع الوزارة فى توفير ما يتطلع له مواطنو سيناء من خدمات شبابية ورياضية.

من جانبه أشاد سكرتير عام المحافظة بالجهود التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة في محافظة شمال سيناء من خلال عدد من الانشاءات الجديدة وتطوير مراكز الشباب والاندية واقامة ملاعب علي أحدث الطرز، فضلًا عن الفاعليات التي تقوم بها الوزارة في مختلف مراكز المحافظة.

كما قام الوزير والسكرتير العام خلال زيارته الي نادي قادرون باختلاف في مدينة العريش بتفقد معرض الاشغال اليدوية للفتاة وتمكين الشباب، وتفقد الصالة الرياضية وصالة تنس الطاولة وعدد من وحدات المبني، بجانب حضور عدد من الفاعليات الرياضية لذوي الهمم.

ومن المنتظر أن يشهد الوزير مارثون الرياضة من اجل التنمية بالعريش من مركز شباب المساعيد وحتى جامعة سيناء بالعريش، والعروض الاستعراضية والشعبية والرياضية التي تقيمها وزارتي الشباب والرياضة والثقافة، فضلًا عن تفقد معرض المشغولات اليدوية للفتاة وتمكين المرأة، وورش العمل.