مدير تعليم القاهرة يتابع غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة 2023

تابع أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وزينب عبد الفتاح رئيس غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية، اليوم الثلاثاء، غرفة عمليات تعليم العاصمة لمتابعة سير أعمال إمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2022 ( دور أول ).

ويؤدى طلاب الصف الثالث الثانوي اليوم (امتحان مادة اللغة الثانية)، واكدت غرفة عمليات تعليم القاهرة أنها على تواصل دائم بغرف عمليات الإدارت التعليمية وأن الإمتحان مر فى هدوء، حيث يبلغ عدد الطلاب 96637 طالب وطالبة يؤدون إمتحان مادة اللغة الثانية أمام (303) لجنة.

وجاء ذلك بحضور ياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجريبيات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وأعضاء الغرفة.