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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الثانوية العامة 2023.. ولي أمر ينتظر ابنته بالورود أمام لجان الامتحانات بأسيوط| شاهد

بمحافظة اسيوط

ولي امر ينتظر ابنته
ولي امر ينتظر ابنته بالورود من امام احدي اللجان باسيوط
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استقبل أحد أولياء الأمور  ابنته  أمام لجنة امتحانات الثانوية العامة بالورود في محافظة اسيوط، للتخفيف عنها ومن التوتر الذي تمر به بسبب الامتحانات ،وسط فرحة كبيرة من ابنته

وقال هيثم ابو النصر والد الطالبة ابتسام " بقالي فترة نفسي أفرحها واخفف توترها" فقررت انتظرها أمام اللجنة بباقة الورود لكي ارسللها رسالة" انا راضي باي نتيجة طالما اجتهدتي "

وشكرت الطالبة " ابتسام " والدها بفرحة ودموع واحتضان والدها لها قائلة: " شكرا من قلبي دايما سند لييي".

وتباينت أراء الطلاب والطالبات حول امتحان الفرنساوي ما بين سهل، فيما رأى البعض أن هناك بعض الأسئلة الغير مباشرة.  جدير بالذكر ان إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة بالمحافظة هذا العام ٢٩ الف و٨٩٢  طالب وطالبة منهم ١٢ الف و٢٨٧  طالب و ١٧ الف و٦٤٥ طالبة موزعين على٨٧  لجنة بكافة مراكز المحافظة .

 

امتحانات الثانوية العامة أب ينتظر ابنته بالورود أمام لجنه الثانويه العامه أسيوط