مجلس النواب يناقش طلبات إحاطة بشأن غرق مركب عليه مصريون بالقرب من اليونان

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عرض عددا من البيانات العاجلة بشأن غرق مركب عليه مصريين بالقرب من اليونان.

وقال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب: لابد من توقيع العقوبات على سماسرة الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن هناك قرابة 115 شهيد في غرق المركب اليوناني.

وأكد أن اليونان أعلنت الحداد 3 أيام ومصر لم تتحرك، مطالبا الحكومة أن تخرج لتعلن كيف تحمي الشباب من هذه الظاهرة.

وفي سياق مختلف، قال مصطفى بكري: يعز عليا أن أن يرفع أسم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر من على أكاديمية ناصر العسكرية، على غرار تعديل القانون واستبداله بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.

وأكد أن هذا الأمر له ردود فعل سلبي، مناشدا الرئيس عبد الفتاح السيسي ألا يوقع على هذا القانون وأن يعود اسم الزعيم جمال عبد الناصر على الأكاديمية.

وقال النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب: لو كانت الدولة حريصة على حياة المواطن المصري لم يكن يلجأ للهجرة غير الشرعية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن المواطنين أصبحوا ضحايا، مشيرا إلى أنه في محافظة كفر الشيخ هناك مساحات أراضي كبيرة سيطر عليها وزراء ولواءات، قائلا: عدم منح هذه الأراضي لأهالي المنطقة دفعهم على الهجرة غير الشرعية.

وقال النائب: حياة المصري رخيصة بدليل السفارات المصرية لا تهتم ولا تحترم آدمية المواطن المصري في الخارج، متابعا: "المفروض أي مسئول لا ينام بعد هذه الأزمة".

وفي ذات السياق، قال محمد عبد العليم داوود: على الرغم من أنني غير ناصري واختلف معه في العديد من القضايا، إلا أنني أرفض رفع اسم جمال عبد الناصر من على أكاديمية ناصر العسكرية، متابعا: نرفض رفع اسم أي زعيم من على الكيانات الهامة.

وكشف النائب أحمد حجازي، عضو مجلس النواب، أن عدد المفقودين من محافظة المنوفية يصل إلى 100، فضلا عن 40 شهيدا.

وطالب وزارتي الهجرة والخارجية التواصل مع الجانب اليوناني من خلال غرفة عمليات دائمة حتى يطمئن الأهالي عن ذويهم.

وأشار إلى أنه من بين الإدعاءات أن الجانب اليوناني لم يتسجب للاستغاثات، مطالبا الحكومة بكشف حقيقة هذا الأمر.

وتسائل عضو مجلس النواب عن دور وزارة الهجرة بشأن برامجها التوعية بأضرار الهجرة غير الشرعية.