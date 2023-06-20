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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الخارجية الروسية: واشنطن غير مهتمة بالقضية الكردية وتمنع حلها في سوريا

نائب وزير الخارجية
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف
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أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ليست مهتمة بحل القضية الكردية في سوريا وتمنع حلفاءها من الأكراد من التفاوض مع دمشق.

وقال بوجدانوف- في تصريح، بالعاصمة الكازاخية (آستانا)، قبيل انطلاق الجولة العشرين للمحادثات بـ"صيغة آستانا" حول الأزمة السورية- إن "بذريعة مكافحة الإرهاب، يستمر هناك تواجد أمريكي غير شرعي في سوريا، في مناطق مهمة اقتصاديا لسوريا في شرق الفرات، تحتوي على النفط وموارد طبيعية مهمة، وكذلك الحال في جنوب سوريا في منطق التنف".

وأضاف أن "القوات الأمريكية تدعم الإدارة الذاتية الكردية التي تعارض وحدة الأراضي السورية"،مشيرا إلى أن "واشنطن تدعم عددا من المنظمات الكردية التي أنشأت شبه دويلة مع إدارة خاصة بها، وهذا أمر غير مقبول إطلاقا".

وأشار إلى أن موسكو توافق على حل مشاكل الأكراد من خلال الحوار، معربا عن اعتقاده بأن الأمريكيين، غير مهتمين بذلك ولا يسمحون لحلفائهم الأكراد بالتحاور مع دمشق.

الخارجية الروسية سوريا القضية الكردية كازاخستان