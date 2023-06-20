الثانوية العامة 2023| وكيل تعليم مطروح يتابع مسار الامتحانات في يومها الرابع

تابع عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، مسار امتحانات الشهادة الثانوية العامة في يومها الرابع، حيث أدى 2464 طالبا وطالبة الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية فترة واحدة لمدة ساعتين فقط، وذلك خلال ترأسه غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية

وقام وكيل الوزارة بجولة تفقدية سريعة بمحيط اللجان الامتحانية في مدينة مرسى مطروح وذلك لمتابعة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب والتزام مسئولي اللجان بالتعليمات التى أصدرتها الوزارة بشأن فتح لجان الامتحان.

وأكد شحاته أن غرفة العمليات الرئيسية تتابع كافة تفاصيل امتحانات الثانويه العامة لحظة بلحظة بكافة اللجان في الإدارات التعليمية مع التواصل الفوري مع غرف العمليات الفرعية بالادارات وبالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة لتذليل أي عقبات علي الفور مشيرا حرصه على التواجد بمحيط اللجان قبل بداية الامتحانات من الخارج للمساعده فى دخول الطلاب مبكرا وعدم تواجدهم لفترات طويله خارج مقر اللجنة مع الاطمئنان على توافر كافة الأجواء الامتحانية المناسبة للطلاب.