صور.. السيطرة على حريق هائل بعقار في طنطا

نشب حريق هائل منذ قليل بشارع الحكمة بحي أول طنطا داخل أحد العقارات، وارتفعت ألسنة اللهب ما أدى إلى حالة من الذعر بين الأهالي خوفا من امتداد النيران.

كان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور قسم أول طنطا يفيد ببلاغ من أهالي شارع الحكمة باندلاع حريق هائل ادي الي ارتفاع ألسنة اللهب.

علي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة علي النيران قبل امتدادها للعقارات المجاوره وجاري عمل التحريات الأمنية من قبل مباحث اول طنطا برئاسه الرائد أحمد خلاف رئيس مباحث القسم والنقيب احمد الكفراوي معاونه وقوة من المباحث السرية وانتداب الادله الجنائية لمعاينة الحريق وإخطار النيابة العامة

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