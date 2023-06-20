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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صور.. السيطرة على حريق هائل بعقار في طنطا

جانب من الحريق
جانب من الحريق
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نشب حريق هائل منذ قليل بشارع الحكمة بحي أول طنطا داخل أحد العقارات، وارتفعت ألسنة اللهب ما أدى إلى حالة من الذعر بين الأهالي خوفا من امتداد النيران.

كان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور قسم أول طنطا يفيد ببلاغ من أهالي شارع الحكمة باندلاع حريق هائل ادي الي ارتفاع ألسنة اللهب. 

علي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية  للسيطرة علي النيران قبل امتدادها للعقارات المجاوره وجاري عمل التحريات الأمنية من قبل مباحث اول طنطا برئاسه الرائد أحمد خلاف رئيس مباحث القسم والنقيب احمد الكفراوي معاونه وقوة من المباحث السرية وانتداب الادله الجنائية  لمعاينة الحريق وإخطار النيابة العامة 

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إخماد حريق طنطا حريق هائل الحماية المدنية امن الغربية