تعرّف على دوائر الكوريا الرومانيّة الڤاتيكانيّة

دولة الڤاتيكان هي مقرّ الكرسي الرسوليّ لهامة الرسل القدّيس بطرس الرسول وعاصمة الكثلكة في العالم:

- هي أصغر دولة في العالم،

- هي تقع في قلب مدينة روما على الضفة اليمنى لنهر التيبر Tibre على موقع ملاعب وحدائق الإمبراطور نيرون،

- هي موقع لرئاسة الكنيسة الكاثوليكية، ويرتفع عليها أكبر كاتدرائية مسيحيّة في العالم شرقًا وغربًا.

- يرأسها قداسة البابا فرنسيس خليفة القديس بطرس الرسول وهو يُعد في سلسلة باباوات كرسي روما رقم 266 من مُؤسّس كرسي روما القدّيس بطرس الرسول، ومنهم 33 شهيدًا استشهدوا على اسم يسوع المسيح، وهو الذي يرأس روحيًّا مليار و700 مليون مؤمن كاثوليكي.

- مساحتها 0.44 كيلو متر، تحدها أعمدة ميدان القدّيس بطرس الرسول، والأسوار العالية التي تحيط بها،

- عدد سكانها 1000 نسمة من 15 جنسية،

- هي أصغر دولة في العالم مساحة وسكّانًا،

- من الرغم أنّها أصغر دولة في العالم حين أنّها تعد من أعظمها نفوذًا وسلطانًا،

- رغم من صغرها البالغ فلها تمثيل سياسي ودبلوماسي في غالبية دول العالم والسلك الدبلوماسي المعتمد لدى الكرسي الرسولي 158 سفيرًا، من 195 دولة فهي أكبر دولة في العالم لها سفارات في دول العالم.

- محطة إذاعة والتلفزيون ومنها يذيع خليفة القدّيس بطرس الرسول هامة الرسل عظته وتصاريحه في شتّى المجالات والمناسبات. تبث الإذاعة الأخبار والبرامج الدينية باثنين وثلاثين لغة رئسيّة و15 إضافيّة 24 ساعة يوميًّا للعالم أجمع، وتقع داخل المدينة إدارة "الأوسرفاتوري رومانو" الجريدة الرسمية للفاتيكان.

- تأسست بها أكبر مكتبة ضخمة في العالم أسّسها قداسة البابا نيقولا الخامس (1447- 1455م) ووسعها البابا سِكْستس الخامس (1585- 1590م) عن يد المهندس فونتانا وحاليًّا 75.000 ألف مخطوطة من مختلف العصور، ومن عدد هذه المخطوطات مخطوطات إسلامية يبلغ عددها 4400 منها 2600 مخطوط عربي. وأيضًا تحوي 1.1 مليون كتاب مطبوع بمختلف اللغات اليونانية واللاتينية والسريانية والقبطية وتعتبر مكتبة الفاتيكان مركزًا في علوم اللاهوت والقانون والفلسفة والشعر والتاريخ.