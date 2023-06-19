الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية: بطولة الدومينو والطاولة بالعريش تشهد مشاركة٢٠٠ لاعب.. صور

أكد أحمد بكري رئيس الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة دعم بقوة بطولة الدومينو والطاولة المقامة حالياً بمدينة العريش.

وأضاف بكري أن البطولة مهمة نظراً لأنها مؤهلة لكأس العالم 2023 بمقدونيا وأمريكا وأشار بكري رئيس اتحاد الألعاب الترفيهية ان البطولة تقام تحت رعاية الوزارة ومجلس القبائل والعائلات المصرية بسيناء تحت شعار "مبادرة وطن واحد" بمشاركة٢٠٠ لاعب ولاعبة من مختلف المحافظات من بينهم ١٠٠ لاعب ولاعبة من أهل سيناء.

وأضاف رئيس اتحاد الألعاب الترفيهية أن إقامة هذه البطولة تأتي في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة العمل على نشر الألعاب الترفيهية لتوسيع قاعدة الممارسة من خلال التواجد في جميع المحافظات بشكل عام وإقامة بطولة استثنائية على ارض الفيروز لأهالي سيناء بشكل خاص

يذكر أن الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية هو اتحاد نوعي يتبع وزارة الشباب والرياضة، ويشمل على أكثر من ٧ ألعاب مختلفة من بينهم الدومينو وطاولة الزهر.

حضر الافتتاح كل من اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ،الاستاذ ايهاب بيتا مدير مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ،محمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية بالوزارة ،أحمد البكري رئيس اتحاد الألعاب الترفيهية بالإضافة نخبة من الفنانين والإعلاميين وبعض من رموز قيادات القبائل العربية.

ومن المقرر أن يقوم وزير الشباب والرياضة بزيارة مدينة العريش بشمال سيناء لافتتاح عددا من المنشآت الشبابية منها الملعب المطور بمركز شباب أحمد منسى وملعب مركز شباب بئر العبد ، ومركز شباب سالم الهرش ونادى ٦ أكتوبر برمانة ، وافتتاح مركز التخاطب والتكامل الحسي وتنمية المهارات لذوى الهمم والمشاركة فى ماراثون الرياضة من أجل التنمية ، وتفقد معرض الاشغال اليدوية للفتيات وحضور جانب من بطولة اتحاد الرياضات الترفيهية .