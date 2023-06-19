نادي النادي شيراتون يحصد 3 ميداليات في بطولة رابطة التنس

حصد نادي النادي شيراتون، 3 ميداليات في بطولة رابطة التنس المصري، التي أقيمت مؤخرا، في أول مشاركة لأكاديمية التنس في النادي.

وتوجت ليان طارق طرابلسي بالميدالية الذهبية والمركز الأول في منافسات ١٢ سنة، كما توج نزار طارق بالميدالية الذهبية في منافسات 12 سنة أيضا، وحصلت اللاعبة رزان طارق على الميدالية البرونزية والمركز الثالث في منافسات تحت 10 سنوات.

ووجهت إدارة النادي ومجلس الأمناء بقيادة الدكتور أحمد الشيخ، التهنئة للاعبين على فوزهم بميداليات في بطولة رابطة التنس المصري، مؤكدين أن أكاديميات نادي النادي تهدف لاكتشاف المواهب في جميع اللعبات، تنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باستكمال الاكاديمات الرياضية لاكتشاف الموهوبين فى مختلف اللعبات الرياضية.

وأكد الدكتور أحمد الشيخ أن الأكاديميات الرياضية في نادي النادي تشهد إقبالا كبيرا في ظل التعاقد مع نجوم الأهلي والزمالك السابقين لتولي تدريب وتعليم اللاعبين الصغار في كل اللعبات، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد إفراز مواهب عديدة للرياضة المصرية من أكاديميات نادي النادي في لعبات كرة القدم والطائرة واليد والتنس والإسكواش والسلة.