بالفيديو.. محمد أسامة يطرح برومو “يحيا السهيرة” مع جو أشقر

طرح الفنان محمد أسامة برومو ديو جديد يجمعه بالمطرب اللبناني جو أشقر ويحمل عنوان "يحيا السهيرة".

الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان مدين وتوزيع يحيي يوسف، وصورت بطريقة الفيديو كليب على أن يتم طرحها قبل عيد الأضحى المبارك عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب والمنصات الموسيقية المختلفة.

ويستأنف محمد أسامة حاليا العمل على "ميني ألبوم" جديد سيكون الأول في مسيرته الفنية بعد نجاح عدد من الأغنيات السنجل منهم "الغزالة رايقة، و"كام ملاحظة"، ومؤخرا الأغنية الدرامية التي حملت اسم "عشمه قاتله" وكانت باكورة إصدارات الألبوم وهو من إنتاج شركة "pmg".

وانتهى أسامة من تسجيل أغنية جديدة ضمن الميني ألبوم الجديد الذي يستعد لطرحه ويتعاون فيها مع الملحن عزيز الشافعي وهي من كلمات مودي نبيل وتوزيع أمين نبيل والأغنية تحمل اسم "سوبر هيرو"، فيما يضم الميني ألبوم أغنية ثانية تحمل اسم "فلفل شطة" وهي من كلمات حسام سعيد وألحان محمد شحاتة، وتوزيع وسام عبد المنعم.

ويحضر محمد أسامة أيضا لأغنية جديدة ستكون ديو مع المطرب الشعبي محمود الليثي وستصدر لأحد الأفلام في صيف ٢٠٢٣.



يذكر أن محمد أسامة حقق شهرته بأغنية "الغزالة رايقة" ويواصل تسجيل أغنيات الالبوم الأول له ويتعاون فيه مع نخبة من الشعراء والملحنين وموزعين الموسيقى منهم عزيز الشافعي ومدين وأحمد حسن راؤول وأيمن عز ومحمود شحاته ووسام عبد المنعم ويحيي يوسف.



https://youtu.be/Wf_1mgpGjFk