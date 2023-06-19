وزير السياحة يبحث مع سفير اليونان بالقاهرة سبل تعزيز التعاون بين البلدين

استقبل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الإثنين، السفير Nikolaos Garilidis سفير دولة اليونان بالقاهرة؛ وذلك لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين على المستوى السياحي والأثري.

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالسفير، مثمنًا على عمق العلاقات التاريخية والسياسية والثقافية التي تربط بين مصر واليونان والتي تشهد تعاونًا في العديد المجالات ولاسيما السياحة والآثار.

وخلال اللقاء، تم مناقشة سبل تعزيز التعاون لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من اليونان إلى مصر، وتنظيم حملات ترويجية إقليمية مشتركة في حوض البحر المتوسط، وبرامج سياحية مشتركة بين البلدين لجذب السائحين من الأسواق المستهدفة البعيدة والحريصة على زيارة مصر واليونان، بالإضافة إلى التعاون في مجال سياحة اليخوت.

حضر اللقاء عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، يمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، والمستشار عمرو عبد الله المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

جدير بالذكر أن هناك العديد من اتفاقيات التعاون بين مصر واليونان في مجال السياحة من بينها مذكرة تفاهم تم توقيعها في ٢٠١٢، وبرتوكول تعاون تم توقيعه في ٢٠١٧، بالإضافة إلى اتفاقية ثلاثية بين مصر واليونان وقبرص تم توقيعها في ٢٠١٤، كما تعمل بمصر بعثتين أثريتين من اليونان، بالإضافة إلى التعاون في إطار منتدى الحضارات القديمة.