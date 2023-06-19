"الحماية المدنية" تخمد 3 حرائق بمخلفات فى مناطق منشأة القناطر وأكتوبر وأبو النمرس

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من التعامل مع 3 بلاغات حرائق مخلفات خلال الـ 24 ساعة المنقضية بمناطق "منشأة القناطر وأكتوبر وابو النمرس " دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة 3 بلاغات منفصلة بنشوب حرائق مخلفات بمناطق : "مدخل قرية وردان شارع الترعة الكبير بجوار مسجد أبو سالم بمنشأة القناطر وأمام مقابر طريق الفيوم بمنطقة حدائق أكتوبر، ومنطقة ابو النمرس.

وجرى تيسير سيارات إطفاء لكل حريق وتمت السيطرة علي الحرائق دون إصابات، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات كل واقعة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة.