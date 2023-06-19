في عيد المحافظة الرسمي.. افتتاح توسعات مستشفيات جامعة المنوفية

افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، والأستاذ الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية ، مشروع توسعات مستشفى علاج الأورام بالجناح الغربي وقسم الطوارئ بمستشفيات جامعة المنوفية ،وذلك تزامنا مع احتفالات محافظة المنوفية بعيدها القومى ، وإنطلاقاً من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير البنية التحتية بالقطاع الصحي وتقديم الخدمات بشكل أفضل لمواكبة التطور في أداء الخدمة الصحية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .

جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ ،واللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة ، والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور ناصر عبد البارى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، والدكتور محمد صبري عمار المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية ، ومديري المستشفيات الجامعية ورؤساء الأقسام.

وتفقد المحافظ ورئيس الجامعة غرفة تنفيذ العلاج والعناية المتوسطة وقاعة الاجتماعات ومعمل الأبحاث وعيادة MDT بمستشفى علاج الأورام ، وأشاد محافظ المنوفية بمستوى حجم الإنشاءات والتجهيزات بمستشفي علاج الأورام وقسم الطوارئ والتى تعكس الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة المصرية للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتعظيم مكونات البنية التحتية بها لبناء الإنسان المصري والارتقاء بجودة الخدمات إلى الأفضل وعلى نحو شامل ضمن خطة الدولة لتوفير حياة كريمة .

وخلال التفقد كلف المحافظ السكرتير العام ببحث موقف قطعة أرض مجاورة لمركز الأورام لإمكانية استغلالها وإضافتها ضمن أعمال التوسعة بما يخدم الصالح العام.

من جانبه أوضح رئيس جامعة المنوفية أن مستشفى علاج الأورام والطب النووي تعد الوحيدة والفريدة من نوعها فى تقديم الخدمة الطبية المتقدمة في علاج مرضي الأورام بالمحافظة والمحافظات المجاورة ، مشيراً إلى أن توسعات الجناح الغربى بالمستشفى تهدف إلى زيادة السعة الإستيعابية بواقع 30 سرير موزعين على ثلاثة أدوار علوية إضافية ليصبح إجمالى عدد الأسرة 80 سرير ، فضلاً عن تقديم الخدمات الطبية وفق أحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة فى علاج الأورام كأجهزة العلاج الإشعاعى وجهاز HD BrachyTherapy الخامس من نوعه علي مستوي الجمهورية، و كذلك أحدث جهاز لينير، كما تضم المستشفى وحدة التغذية العلاجية لإعداد التركيبات الدوائية المتخصصة بتقنيات متقدمة تخدم مرضى الأورام والأطفال بجميع مستشفيات المحافظة و المحافظات المجاورة.

كما شمل الافتتاح، تفقد مشروع توسعة قسم الطوارىء بمستشفيات الجامعة بواقع 6 غرف ملاحظة بسعة إجمالية 25 سرير بالإضافة إلي غرف الأطباء و التمريض و مخازن المستهلكات ، بهدف إستيعاب زيادة حجم المترددين من المرضى وتقليل التكدس داخل قسم الطوارىء وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة للمرضى لتلقى الخدمة الطبية بشكل أفضل ومميز.

وأكد محافظ المنوفية دعمه الكامل لجامعة المنوفية وتقديم الدعم اللوجستى اللازم لتنفيذ العديد من المشروعات الطبية والجامعية والتى تدعم خطة المحافظة على كافة الأصعدة ، كما أكد على أننا مستمرون وبالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات فى تقديم كافة أوجه الدعم والإرتقاء بالقطاع الطبى وتوفير كافة الامكانيات التى من شأنها رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة من خلال إنشاء وإقامة مشروعات طبية مستقبلية عملاقة ومنها مستشفيات الشهداء وأشمون المركزى الجديد ومركز الأورام بمنوف ومستشفى الأطفال الجديدة بشبين الكوم.

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