حماقى وهيفاء يحييان حفلاً غنائيًا فى بيروت.. وماجد المهندس فى مصر

يحيى كل من النجم محمد حماقى والنجمة هيفاء وهبى حفلاً غنائيًا يوم السبت 1 يوليو في بيروت بمناسبة عيد الأضحى، ومن المقرر أن ويقدمان خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغنياتهم

على صعيد آخر يحيي حماقي حفلًا غنائيًا ضخمًا في الكويت، يوم 29 يونيو الشهر الجارى ومن المقرر أن يقدم حماقي باقة من أشهر أغانيه مثل: "ناويها، ما بلاش، أحلى حاجة فيكي، يا ستار" وغيرها من الأغنيات.

من ناحية أخرى يحيى المطرب ماجد المهندس، حفلاً غنائيًا بأحد فنادق القاهرة يوم 29 يونيو الجارى الذى يعتبر ضمن حفلات عيد الأضحى بالقاهرة ويقدم خلال الحفل باقة متميزة من أشهر أغنياته إضافة إلى غناء أحدث أغنياته التى طرحها مؤخرًا وهى، "لندن"، و"يا عيونى"