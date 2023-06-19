إصابة مستشارين في حادث انقلاب تاكسي على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

أصيب مستشارين بمحكمة استئناف بني سويف، بجروح وكدمات في حادث انقلاب سيارة "تاكسي" صباح اليوم الإثنين، على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بعد الطريق الإقليمي بحوالي كيلو، إتجاه أسيوط، حيث كان يقلهما تاكسي إلى محل عملهما بمحكمة بني سويف إلا أنّ عجلة القيادة إختلت في يد السائق، وانقلبت السيارة بهم.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود بلاغًا من عمليات الإسعاف بالقاهرة، بانقلاب سيارة تاكسي كانت تقل مستشارين إلى محل عملهما بمحكمة استئناف بني سويف، ووجود مصابين.

وانتقلت قوة أمنية وسيارتي إسعاف إلى مكان البلاغ على الفور، وتبينّ إنقلاب سيارة تاكسي على طريق أسيوط الغربي بعد الطريق الإقليمي، ووجود 3 مصابين وهم أحمد سفيان طه أبو رحاب (47 سنة) ومقيم بالقاهرة، مصاب بجرح بالجبهة طوله 2 سم وكدمة بالأنف، وبهاء الدين أمين محمد (45 سنة) بدون إصابات ظاهرية، وجرى نقلهما إلى مستشفى نيورو إسبتياليا، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما.

كما أسفر حادث طريق أسيوط الغربي اليوم عن إصابة أحمد بكري محمد (40 سنة) سائق تاكسي ومقيم أبشواي بكدمة بالكتف، ورفض النقل إلى أي مستشفى.

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.