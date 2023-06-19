الإحصاء: 11.2 مليار م3 إجمالي كمية المياه النقية المنتجة عام 2021/2022

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأثنين، النشرة السنوية لإحصاءات المياه النقية والصرف الصحى عام 2021/2022 وكان من أهم مؤشراتها، انه بلغ إجمالى كمية المياه النقية المنتجة 11.2مليـار م3 عام 2021/2022، مقابل 11 مليار م3 عام 2020/2021.

كما بلغ إجمالى عدد محطات المياه النقية المنتجة من المياه السطحية ( نهر النيل ) 1115محطـة بكمية انتاج قدرها 9.9 مليار م3 عام 2021/2022.

وأشار الجهاز إلى أنه بلغ إجمالي عدد محطات المياه النقية المنتجة من المياه الإرتوازية 1584 محطة بكمية انتاج قدرها مليار م3 عام 2021/2022.

وبلغ إجمالى عدد محطات المياه النقية المنتجة من مياه الآبار 38 محطة بكمية انتاج قدرها 0.04مليار م3 عام 2021/2022؛ وبلغ إجمالى عدد محطات المياه النقية المنتجة من مياه البحار ( التحلية ) 54 محطة بكمية انتاج قدرها 0.2 مليار م3 عام 2021/2022.

كما بلغ إجمالى كمية المياه النقية المستهلكة 8.8 مليار م3 عام 2021/2022 مقابل 8.5 مليار م3 عام 2020/2021.

وبلغ متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المنتجة 106.9 م3عام 2021/2022 مقـابل 106.8م3 عام 2020/2021.

ونوه الجهاز انه بلغ متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المستهلكـة 83.9 م3عام 2021/2022 مقابل 82.6 م3 عام 2020/2021.

وبلغـت نسبة الفاقـد مـن الميـاه 26.5٪ عام 2021/2022 مقابـل 27.9٪ عام 2020/2021 بنسبة انخفاض قدرها 5٪.

كما بلغت نسبة التطابق للعينات المرفوعة للفحص من محطات الانتاج للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى 99.2٪ ، بينما بلغت هذه النسبة لمحطات الانتاج التابعة لهيئة قناة السويس 95.9٪ عام 2021/2022.

وبلغت نسبة التطابق فى شبكات التوزيع للشركات التابعة للشـركة القابضة 97.1٪ بينما بلغت 96.3٪ لشبكات التوزيع التابعة لهيئة قناة السويس عام 2021/2022.

وأوضح الجهاز أنه بلغ اجمالى عدد محطات الصرف الصحى المعالج 484 محطة عام 2021/2022مقابل 475محطة عام2020/2021 بنسبة ارتفاع قدرها 1.9٪، كما بلغ اجمالى كمية الصرف المعالج 5.23 مليار م3 عام 2021/2022.