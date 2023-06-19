"الرقابة المالية" تمنح "التجاري الدولي" رخصة مزاولة التمويل العقاري والتخصيم

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على منح شركة التجاري الدولي للتمويل وهي شركة تابعة للبنك التجاري الدولي مصر ترخيص مزاولة نشاطى التمويل العقاري والتخصيم.

وقال البنك في بيان إلى البورصة اليوم، أن الشركة حاليا في مرحلة الانتهاء من التجهيزات المطلوبة للبدء الفعلي لمزاولة النشاط.

وكشفت هيئة الرقابة المالية عن تراجع قيمة التمويل الممنوح لنشاط التمويل العقاري خلال الربع الرابع من عام 2022 بنسبة 25.06%.

وأوضح تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الربع الرابع من 2022 ، أن إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات بلغ 1.9 مليار جنيه خلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر 2022، مقابل 2.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بتراجع 25.06 %.

وأضافت الرقابة المالية، أن عدد عقود التمويل العقاري وصل إلى 1111 عقد خلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر الماضي، مقابل 1988 عقد خلال نفس الفترة في 2021، بانخفاض قدره 44.1%.

وكشف تقرير هيئة الرقابة المالية عن استحواذ العقود أصحاب الدخل الشهرى أكبر من 3500 جنيه على النصب الأكبر والتى بلغت98.7% من إجمالى العقود خلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر 2022، فيما استحوذت عقود أصحاب الدخل الشهرى حتى 2500 جنيه على 1.08% .

وأعلنت الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء شركات التمويل العقاري خلال 2022، والتى بلغت 13.4 مليار جنيه مقارنة بـ 9.1 مليار جنيه خلال عام 2021 بمعدل نمو بلغ 46.8 %.

وحقق البنك ارتفاعا في صافي الأرباح المجمعة بنسبة 42.5% لتصل إلى 6.068.794 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 4.259.618 مليار جنيه بالفترة المناظرة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفع صافي الدخل من العائد إلى 10.884.177 مليار جنيه خلال الفترة يناير – مارس 2023 مقابل 6.717.272 مليار جنيه بالفترة المقارنة.