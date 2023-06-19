مدير مستشفى المسنين بجامعة عين شمس: نقدم خدمات لكبار السن وقرارات علاج على نفقة الدولة.. بالفيديو

قالت الدكتورة ولاء وسام، مدير مستشفى المسنين بجامعة عين شمس، إن مستشفى الشهيد أحمد شوقي بجامعة عين شمس تعتبر المستشفى الأولى والرائدة في مجال طب المسنين في مصر والشرق الأوسط.

وأضافت "ولاء" في حوارها لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أن المستشفى حصلت على الاعتماد الشهر الماضي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لتصبح أول مستشفى جامعي في مصر تحصل على الاعتماد ولمدة 3 سنوات، وهو ما يعتبر فخر لمصر وجامعة عين شمس .

وأوضحت، أنه كان هناك جهود كبيرة تم بذلها سواء من فريق إعداد المستشفى أو إدارة جامعة عين شمس للحصول على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، قائلة: “المستشفى بها 6 أدوار وبها عيادات خارجية تخدم المرضى وهي خاصة بالمسنين”.

وتابعت، أن المستشفى تضم عيادة لعلاج الأمراض المزمنة الخاصة بكبار السن والحالات الحادة، مثل الالتهاب الرئوي ومشاكل الكبد والكلى، وعيادة خاصة بالذاكرة، والتي يتم الكشف فيها على مرضى الزهايمر ومن يشتكون من مشكلات الذاكرة، فضلا عن معهد لتدريبات الذاكرة لأصحاب مرض الزهايمر، وعيادة أخرى للرعاية الأولية للكشف المبكر على الأمراض المزمنة.

وأردفت، مدير مستشفى المسنين بجامعة عين شمس، أن المستشفى بها جزء مجاني وجزء اقتصادي بأسعار رمزية مختلفة عن الخارج، مؤكدة أن المستشفى تتعامل مع التأمينات الصحية والنقابات وتصدر قرارات للعلاج على نفقة الدولة.