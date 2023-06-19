رئيس رأس سدر: العمل بمشروع مقصد العائلة يسير على قدم وساق

أكد المحاسب علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، أن العمل بمشروع مقصد العائلة يسير على قدم وساق ولا يوجد ما يعكر صفوه، موضحا أن المشروع يشمل منطقة ملاهي وألعاب للأطفال ومسرح مكشوف ومبنى مطاعم لخدمة المنطقة، وذلك في إطار مشروعات الخطة الاستثمارية ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .

وأشار رئيس مدينة رأس سدر، لـ"البوابة نيوز" إلى أن مشروع مقصد العائلة الترفيهي بكورنيش المدينة السياحي بالمنطقة المقابلة لمشروع ٣٠٦ ، يهدف لجعل المنطقة متنفس للأهالي وزوار المدينة، وفي ضوء توجيهات اللواء خالد فودة صديق محافظ جنوب سيناء بتنمية مدينة رأس سدر كونها أحد المقاصد السياحية الهامة في مصر و جنوب سيناء.

كان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قد افتتح مقصد العائلة في العاصمة طور سيناء، ويعد "مقصد العائلة" من المشروعات التنموية والخدمية، ضمن أعمال المرحلة الثانية لتطوير المدينة.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مقصد العائلة يعد منطقة ملاهي متكاملة، تقام لأول مرة في مدينة طور سيناء، وأقيم على مساحة 5500 متر مربع، وهو مجاور لشارع 306 الواقع على كورنيش مدينة طور سيناء، ويعد امتدادا له.

وأوضح المحافظ أن المقصد يتضمن ممشى للدراجات الهوائية، وأماكن انتظار للدراجات، وممشى عام، ومناطق لألعاب الأطفال، وأماكن ألعاب ترفيهية، وأماكن جلوس لمرافقي الأطفال من أسر وعائلات.

كما يتضمن أماكن جلوس عامة، وأماكن أخرى لتناول المأكولات والمشروبات، ومسرح صيفي لعرض الفلكلور السيناوي لمواطني المدينة وروادها، وتوفير 8 محال لخدمة الزوار ووحدة تحكم.وأكد محافظ جنوب سيناء، أن المكان سيوفر فرص عمل جديدة، ويسهم في إحياء التراث السيناوي، ويعد مكانا ترفيهيا للعائلات وأطفالهم.

354999798_641854307989047_2246140855736141060_n

354054033_641854207989057_1545838202666680447_n

354250848_641854344655710_6603548753396389400_n

354638898_641854281322383_4952413556986862523_n