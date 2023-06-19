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الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إصابة 13 فلسطينيا بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال "جنين" ومخيمها

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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أصيب اليوم الاثنين، 13 فلسطينيا بالرصاص، بينهم اثنان بحالة حرجة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى، مدينة "جنين" ومخيمها.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت جنين شمال الضفة الغربية، ونشرت قناصتها فوق بعض المنازل، ودارت مواجهات عنيفة في عدة مناطق أطلق الجنود خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام.

وقال مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر، إن 13 مواطنا أصيبوا بالرصاص الحي، بينهما اثنان بجروح حرجة، وجرى نقل إحدى الإصابات بالرأس إلى قسم جراحة الأعصاب في مستشفى الرازي.

ودمرت جرافة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال خط مياه ناقل في حي الجابريات من مدينة جنين، كما تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من مخيم جنين.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت منزلا في حي الجابريات، واستخدمت سكانه كدرع بشري.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت شابين، خلال عدوانها الجاري حتى اللحظة على مدينة جنين ومخيمها.

 

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