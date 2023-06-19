بينس يحذر "الناتو" من سيناريو ما بعد انتصار روسيا في أوكرانيا

دعا نائب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي، مايك بينس، بضرورة تكثيف دعم بلاده لقوات كييف في حربها مع روسيا حتى تحقق النصر في هذا الصراع، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

واعتبر بينس أنه في حال انتصار روسيا في صراعها مع أوكرانيا، فإن الجيش الروسي لن يتوقف عند الحدود الأوكرانية، بل إنه سيعبر حدود دول حلف الناتو، ما سيجبر القوات الأمريكية على الدخول في صراع مباشر مع روسيا لحماية حلفائها.

وأشار بينس إلى أنه يتوقع عبور القوات الروسية بمجرد انتصارها إلى داخل حدود حلفاء الناتو كبولندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا، حيث قال إن انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا يصب في المصلحة الوطنية الأمريكية، ولا علاقة له بخطابات الرئيس الأمريكي، جو بادين حول أهداف الديمقراطية "البراقة".

ونوه المتحدث بأن التشكيك الحالي في صفوف الأمريكيين حول الدعم العسكري لأوكرانيا، ما هو إلا انعكاس لنقص ثقة الشعب الأمريكي في بايدن بصفته القائد الأعلى. وفي سياق متصل، شدد وزير خارجية هنغاريا، بيتر سيارتو، في وقت سابق، على ضرورة أن يمنع حلف الناتو اندلاع مواجهة مباشرة مع روسيا.