ألمانيا تستنكر إطلاق صواريخ على معبر كرم أبو سالم

أدانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بشدة إطلاق حركة حماس صواريخ على معبر كرم أبو سالم الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة.

وقالت بيربوك اليوم الاثنين خلال زيارتها لدولة فيجي الجزرية الواقعة في المحيط الهادئ: "قصف إحدى أهم نقاط الوصول للمساعدات الإنسانية يظهر مرة أخرى أن إرهابيي حماس لا يهتمون على الإطلاق بالإمدادات الإنسانية لسكان غزة"، مضيفة أن حماس أظهرت بذلك وجهها الحقيقي مرة أخرى ولم تكن أبدا قلقة بشأن المواطنين في غزة، وقالت: "الإرهابيون لا يهتمون على الإطلاق بمصير المواطنين في غزة".

وشددت بيربوك على أن العكس ينطبق على ألمانيا، وقالت "منذ أشهر نبذل قصارى جهدنا للتخفيف من المعاناة الهائلة التي يعيشها الناس في غزة"، مضيفة أن الهجوم يوضح أيضا أنه كلما زادت المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة، كلما انكشف القناع عن حماس، مشيرة إلى أنها في الأشهر الأخيرة عملت بشكل مكثف لضمان إمكانية وصول المساعدات الإنسانية عبر معابر حدودية أخرى، وقالت: "ونحن نبذل كل ما في وسعنا لضمان استمرار هذا الوضع وزيادة هذه المساعدات الإنسانية بشكل كبير للغاية ووصولها إلى غزة".

وقتل ثلاثة جنود إسرائيليين في الهجوم على معبر كرم أبو سالم الحدودي جنوبي إسرائيل أمس الأحد.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، أصيب أحد عشر فردا آخرين من القوات المسلحة بجروح.

ووفقا للبيانات، أطلقت عشرة صواريخ من قطاع غزة باتجاه المعبر الحدودي.

وأعلن الجناح العسكري لحركة حماس مسؤوليته عن الهجوم. وبحسب بيان صادر عن كتائب القسام، كان الهدف هو القوات الإسرائيلية.

ويعتبر كرم أبو سالم المعبر الحدودي الرئيسي لإيصال المساعدات من إسرائيل إلى قطاع غزة.

وأغلق الجيش الإسرائيلي المعبر مؤقتا أمام المساعدات الإنسانية بعد الهجوم الصاروخي.