الرئيس البرازيلي: التغير المناخي سبب رئيس للفيضانات العارمة جنوبي البلاد

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إن التغير المناخي هو السبب الرئيس وراء الفيضانات العارمة التي تشهدها مناطق جنوبي البلاد، والتي تسببت حتى الآن في مقتل 78 شخصا وإصابة العشرات الآخرين.



وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم الإثنين، أن الرئيس دا سيلفا، تفقد خلال الساعات الماضية المناطق المتضررة من الفيضانات، وذلك مع استمرار جهود البحث والإنقاذ في ولاية "ريو جراندي دو سول" التي تعد الأكثر تضررا من الأمطار الغزيرة التي تسببت في حدوث انهيارات أرضية وطينية وإلحاق أضرار بأكثر من مائتي منطقة وتدمير العديد من الطرق والكباري والسدود.



وأشارت (بي بي سي) إلى أن الفيضانات العارمة تسببت أيضا في انقطاع التيار الكهربائي والمياه النظيفة عن نصف مليون شخص، وذلك مع توقعات بهطول المزيد من الأمطار على البلاد خلال الأيام القادمة.



وكان مطار "بورتو أليجري" الدولي قد أعلن - في وقت سابق - تعليق جميع الرحلات الجوية لأجل غير مسمى بسبب سوء الأحوال الجوية، بينما أغرقت المياه الشوراع وبعض الأحياء في ولاية "ريو جراندي دو سول" بعد فيضان نهر "جوايبا".

شهد/ م د ن ي - ك ف