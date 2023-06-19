مقتل شاب طعنًا على يد جاره في مشاجرة بمنشأة القناطر

لقي أحد الأشخاص مصرعه متأثرًا بإصابته في مشاجرة نشبت بينه وبين جاره بسبب خلافات الجيره بقرية المنصورية بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة.

تلقى المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال شاب مصابا بطعنة نافذة بمنطقة البطن وادعاء تعدي آخر ومقيم بقرية المنصورية بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص وسؤال أهلية المصاب أفادوا بنشوب مشاجرة بين نجلهم المصاب واحد جيرانه بسبب خلافات الجيرة قام خلالها المتهم بالتعدي عليه بسلاح أبيض مطواة مما تسبب في إصابته، وعقب مرور عدة أيام وردت إشارة إلي مركز الشرطة من المستشفى تفيد بوفاة المصاب متأثرًا بإصابته، وتم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وبالعرض على النيابة العامة بشمال الجيزة والتي أمرت بضبط وإحضار المتهم وعقب تقنين الإجراءات ونفاذا لقرار النيابة العامة تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.