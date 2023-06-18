بروتوكول تعاون مشترك بين 13 جامعة حكومية وأهلية.. ضمن تحالف إقليم القناة وسيناء

شهد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، توقيع بروتوكول تحالف جامعات إقليم القناة وسيناء بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة قناة السويس، بمشاركة 13 جامعة حكومية وأهلية، وذلك خلال زيارته للإسماعيلية لتفقد ووضع حجر الأساس لعدة مشروعات بجامعة قناة السويس.

وقال عاشور، إن توقيع بروتوكول التعاون المشترك لشركاء تحالف إقليم القناة وسيناء بهدف تهيئة الخريجين والشباب لسوق العمل، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بغرض تفعيل دور الاقتصاد الصغير في تحقيق معدلات النمو، وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تؤكد أهمية إنشاء التحالفات الإقليمية بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والشركاء الصناعيين والزراعيين والإنتاجيين، من أجل تحقيق طفرة تنموية بالإقليم الجغرافي.

ووقع بروتوكول التعاون، الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، والمكلف بتيسير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، الدكتور أيمن محمد إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد والمكلف بتيسير أعمال جامعة بورسعيد الأهلية، والدكتور سيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش، رئيس جامعة العريش ، الدكتور حاتم مصطفى البلك، رئيس جامعة سيناء، الدكتور أشرف سعد حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الأهلية، الدكتور محمد السيد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، والدكتور باسم عاشور، رئيس جامعة الزقازيق الأهلية، والدكتور مدحت عوض الحادق، رئيس جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، والدكتور محيي الدين مندور، رئيس جامعة الصالحية الجديدة.

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن البرتوكول يسعى إلى التعاون بين الجامعات في مجال تقديم الخدمة التدريبية وورش العمل وإتاحة المعامل البحثية، والزيارات والمشاركات الميدانية للطلاب والخريجين، من خلال التنسيق في مجال التدريب والتأهيل للطلبة والخريجين في المجالات التي يتفق عليها كل طرف، وتحقيق التكامل في أعمال التدريب تحقيقاً للاستفادة القصوى من أعمال التدريب.

وأضاف مندور، أنه سيجرى عقد الندوات التعريفية وورش العمل للطلاب والخريجين في الأنشطة والفعاليات المختلفة، وبيان دور كل طرف في المشاركة لتنفيذ وتحقيق رؤية الدولة الاقتصادية والصناعية والاستثمارية والزراعية.

فيما أوضح الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن البرتوكول يقدم الدعم العلمي للابتكارات والمشروعات التطبيقية التي يقدمها الطلبة والخريجين؛ لتنفيذ مشروعات استثمارية، صناعية، تكنولوجية، زراعية، وتقديم الدعم من خلال المشاركة في دراسات الجدوى التجارية والاقتصادية للمشروعات، مضيفا بمشاركة الأبحاث الجديدة، وطرق التنفيذ المبتكرة وإتاحة المعامل البحثية، ومصادر البحث للمشروعات والمشاركة فى أعمال التنفيذ والرقابة على الجودة، بدءا من الفكرة وطوال مراحل التنفيذ المختلفة، مما يحقق الدعم والتوجيه والإرشاد والمساعدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر .

يضم التحالف ١٣ جامعة " قناة السويس، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، بورسعيد، بورسعيد الأهلية، شرق بورسعيد التكنولوجية، السويس، الزقازيق، الزقازيق الأهلية، والملك سلمان الدولية، العريش، سيناء، الجلالة، والصالحية.

وتشمل جوانب التعاون المشترك الخدمات الطبية، البحث العلمي والتعليم، خدمة المجتمع، التحول الرقمى، والمراكز البحثية، ويشمل فى مجال التعليم و الطلاب تقنيات التعليم والتعلم عن بعد و الامتحانات الإلكترونية.

وفي مجال البرامج الأكاديمية القائمة والمستقبلية يشمل تنمية المبادرات واكتشاف ورعاية الموهوبين، والأنشطة الطلابية والمدن الجامعية.

وفي مجال البرامج الأكاديمية يشمل البروتوكول الخطة العامة للبعثات والتعاون لمركز النشر العلمى المؤتمرات العلمية، والنشر الدولي البحوث التطبيقية والمشروعات البحثية وتطوير وحدات التميز العلمي.

وفي خدمة المجتمع يشمل مجال التنمية الصناعية والزراعية السياحية وتنمية الصحة و السكان والخدمات المقدمة من المبادرات الرئاسية تنمية الذات و الموهوبين، ورفع الوعي بقضايا البيئة وتغيرات المناخ الحوكمة المؤسسية و التحول الرقمي.