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الأحد 18 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الـدكتـور محمـد صبـري عمـار قائما بأعمال المديـر التنفيذي لمستشفيـات جامعـة المنوفيـة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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أصدر الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس الجامعة، قرارا بتكليف الدكتور محمد صبري عمار الأستاذ بقسم الجراحة العامة بكلية الطب بتولي منصب  المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة المنوفية.
قام الدكتور أحمد القاصد بتوجيه التهنئة للمدير التنفيذي الجديد بحضور الدكتور ناصر عبد الباري عميد الكلية متمنيا له التوفيق  في عمله. 

وأكد  القاصد علي دعمه الكامل لمستشفيات الجامعة للقيام بدورها في الارتقاء بالخدمة الطبية والصحية  بالمحافظة، كما قدم  للدكتور أحمد مختار القرش علي كل ما قدمه من جهد  خلال فترة توليه مهام المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة المنوفية.

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الخدمة الطبية الجراحة العامة جامعة المنوفية مستشفيـات جامعة المنوفية المنوفية