حبس متهم بسرقة محل تجارى بالموسكي

أمرت نيابة الموسكي الجزئية، اليوم الأحد، بحبس متهم بسرقة أحد المحال التجارية، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحرى حول نشاطه الإجرامي.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة الموسكى، وبحوزته خاتم ذهب، 2 هاتف محمول "مجهولين المصدر"، وبمناقشته عن مصدر المضبوطات أقر بأنها من متحصلات واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل أحد المحال بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة"، وقيامه بشراء المضبوطات من أصل المبلغ المالى المستولى عليه، كما تم بإرشاده ضبط باقى المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم، واتهمه بالسرقة.

وفي نفس السياق تم ضبط سيدتين "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الجمالية، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل".

وبمناقشتهما اعترفتا بسرقة (3 هواتف محمول "مجهولة المصدر") بذات الأسلوب، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة.