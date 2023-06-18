قبل انطلاقها.. تعرف على بطولة العظماء الثمانية للإسكواش

تنطلق بطولة العظماء الثمانية للإسكواش للرجال والسيدات، والتى يتم تنظيمها من قبل الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش، وتحت أشراف الاتحاد المصرى للاسكواش، فى الفترة من 20 حتى 25 يونيو الجاري، بالقاهرة الجديدة.

وتعتبر بطولة العظماء الثمانية للإسكواش للرجال والسيدات واحدة من أهم بطولات الإسكواش للمحترفين على مستوى العالم، وذلك لمشاركة أفضل 8 لاعبين من الرجال والسيدات، فى عالم الإسكواش، بمجموع جوائز 10 مليون جنيه.



وتساهم نتائج البطولة في تحسين التصنيف العالمي للاعبين، والتى يتربع على عرشها اللاعبين المصريين بـ 8 لاعبين رجال وسيدات بقائمة أفضل لاعبين في العالم.



وسيقام حفل افتتاح البطولة بحضور السيد اليكس جوف رئيس الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش، وعاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للإسكواش.



ويحمل اللاعبين المصريين لقب تلك البطولة، بعدما حققت نور الشربيني لاعبة سبورتينج، لقب السيدات، ومصطفى عسل لاعب الأهلى لقب الرجال، وذلك فى العام الماضى.



وجاءت قائمة أفضل 8 لاعبين مشاركين على مستوى العالم من الرجال، مقسمين على مجموعتين، كالتالى:

مجموعة A

1- ديجو إلياس (بيرو).

4- مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي (مصر).

5- مروان الشوربجي لاعب هليوبلس (مصر).

8- فيكتور كروين (فرنسا).

مجموعة B

2- علي فرج لاعب وادي دجلة (مصر).

6- بول كول (استراليا).

3- محمد الشوربجي (إنجلترا).

7- مازن هشام لاعب وادي دجلة (مصر).



وجاءت قائمة أفضل 8 لاعبات مشاركات على مستوى العالم، على مجموعتين كالتالى:

مجموعة A

1- نوران جوهر لاعبة وادي دجلة (مصر).

3- هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة (مصر).

5- نيلي جيليس (بلجيكية).

8- أوليفيا فيشر(أمريكا).



المجموعة B

2- نور الشربيني لاعبة سبورتنج (مصر).

4- جويلي كلينيج (استراليا).

5- نور الطيب لاعبة هليوبوليس (مصر).

7- وجورجينا كينيدي (إنجلترا).





