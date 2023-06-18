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الأحد 18 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط ٣ قضايا تزوير وهجرة غير شرعية خلال ٢٤ ساعة

أرشيفية
أرشيفية
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتي:-
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط قضية .
فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد : ضبط قضية .
فى مجال مكافحة جرائم تهريب وجيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة : ضبط عدد (2) قضية .
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2062) مخالفة مرورية متنوعة.  
فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (29) قضية .
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (232) حكم قضائى متنوع. 
فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات": ضبط عدد (3) قضايا.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

بوزارة الداخلية لقطاع أمن المنافذ 24 ساعة