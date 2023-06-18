الحوار الوطني.. أشرف الشيحي عن التضييق على أساتذة الجامعات: الصورة ليست قاتمة

أكد الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي الأسبق، أن الصورة ليست قاتمة مثل ما قال المتحدثين بشأن التمويل والتضييق على الجماعة الأكاديمية، مضيفا:" نحن فى الكليات العملية ليس لدينا مشكلة فى حرية ممارسة ابحاثنا ، ماعدا الميثاق الاخلاقي الخاص بكل كلية مثل عدم افشاء اسرار المرضي وغيرها.



وأوضح " الشيحي" خلال كلمته بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، أن مصر مستهدفة بتدمير الاسرة التي تعتبر اساس المجتمع، مشددا على أهمية وجود ضوابط للحفاظ على ذلك ومنعه، فالباحث لا يجرم بفكره لكنه يحب ان يتمتع بالنضح الفكري والمسئولية الكافية بعدم الخوض فى موضوعات تسبب مشاكل.



وأكد أن ٤٤٪ من الابحاث المصرية المنشورة فى الخارج تمت بالمشاركة مع علماء اجانب مما يؤكد أننا لسنا منغلقين بهذا الشكل كما أشار المتحدثين، مضيفا؛" ولكن نحتاج لمزيد من الانفتاح و الضوابط ليست عيبا ولكن حماية للأمن القومي، وقلق عادي ،محذرا من تحوله لقلق مرضي يتسبب فى التضييق على الباحثين.



وتابع لابد من تقليل القيود المفروضة على حركة الطلاب والأساتذة وسفرهم للخارج، موضحا أن سفرهم للخارج احد متطلبات جودة التعليم ، مؤكدا أهمية منظومة التعليم والبحث العلمي كعماد للنهضة والتنمية الاجتماعية وتستحق تقديم الدعم الكامل لها.

