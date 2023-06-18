فحص 325 ألف مواطن خلال مبادرة علاج الأمراض المزمنة في البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على تكثيف الجهود لتنفيذ المبادرات الرئاسية ومنها مبادرة علاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى، مضيفة أنه تم تفعيل المبادرة الرئاسية لمواجهة الأمراض المزمنة خلال الوحدات الصحية والمراكز الطبية والعيادات الخارجية بالمستشفيات والقوافل الطبية والتي تم تجهيزها لاستقبال المرضى لتقديم الخدمات الطبية والصحية لهم ، وصرف العلاج بالمجان.

وأوضحت أنه تم فحص 325 ألف شخص بنطاق المحافظة بهدف الإكتشاف المبكر والحد من مضاعفات الأمراض المزمنة مثل مرض السكرى وإرتفاع ضغط الدم والسمنة بالإضافة إلى الإكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى.

وشددت نائب محافظ البحيرة على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية لتنفيذ المبادرة وتحديد أماكن العمل بالنسبة للأماكن الثابتة والعيادات المتنقلة وتوفير القوي البشرية اللازمة للمبادرة وتدريب فنيين الإحصاء علي إدخال البيانات بالبرنامج .

من جانبه أكد الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة، أن المبادرات الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي حققت نجاحاً غير مسبوق في تنفيذ خطة الدولة نحو القضاء على مسببات الأمراض وليس علاجها فقط، وساهمت في تكوين قاعدة بيانات ، تتيح اتخاذ قرارات تعود بالنفع على الصحة العامة للمواطنين.