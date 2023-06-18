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الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ناصر منسي ينتظم في التدريبات الجماعية استعدادا للقاء فاركو

ناصر منسي
ناصر منسي
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انتظم ناصر منسي مهاجم  الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم الأحد التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء فاركو المقبل في كأس مصر.

 

وشارك ناصر منسي في التدريبات الجماعية للفريق ، بعد حصوله على راحة من المشاركة في مران الأمس بسبب بعض الظروف الخاصة.

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

 

وتأهل الزمالك إلى دور الـ16 ببطولة كأس مصر، بعد الفوز على بروكسي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في دور الـ32.

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