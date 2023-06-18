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الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعد أنباء عودته للدوري المصري.. إمام عاشور يوجه رسالة غامضة عبر إنستجرام

إمام عاشور
إمام عاشور
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وجه إمام عاشور، المحترف ضمن صفوف فريق ميتلاند الدنماركي، رسالة غامضة عبر حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بعد ارتباط اسمه بالعودة للدوري المصري مرة أخرى الموسم القادم.

وقال إمام عاشور «عبر ستوري إنستجرام»: «لما تقع محدش هيسندك غير نفسك حتى لو ألف واحد قالك إنه جنبك محدش دايم لحد ومحدش هيحس بيك غيرك ومحدش عايش ولا هيعيش معاك وجعك».

وظهر إمام عاشور، فى تدريب فريق نادي الزمالك، الذي أقيم أمس السبت، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة فاركو.

وتواجد إمام عاشور في التدريب لمؤازرة زملائه قبل مواجهة فاركو ببطولة كأس مصر، ويخوض اللاعب في الوقت الحالي برنامجا علاجيا في القاهرة بعد الإصابة التي تعرض لها مع فريقه الدنماركي ويغيب على إثرها لنهاية الموسم.

إمام عاشور ميتلاند الدنماركي للدوري المصري