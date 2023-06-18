"الخليج" الإماراتية: أبوظبي تسعى لتعزيز مبادئ السلام لحل النزاعات الإقليمية والدولية

الأحد 18/يونيو/2023 - 09:23 ص

أكدت صحيفة (الخليج) الإماراتية أن أبوظبي تسعى لتعزيز مبادئ السلام، وانتهاج الدبلوماسية والحوار لحل النزاعات الإقليمية والدولية، إيمانًا منها بأن سياسات التصعيد والتوتر وصناعة الأزمات لا تحقق التنمية والاستقرار لمختلف الأمم والشعوب.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان "دبلوماسية واقعية وواعدة" - أن زيارات الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وكبار المسؤولين إلى مختلف دول العالم، تعكس دبلوماسية واقعية وواعدة تقودها الإمارات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتجلّت في رئاسة الدولة طوال هذا الشهر لمجلس الأمن الدولي، الذي يُعدّ أرفع منبر في الأمم المتحدة، يهتم باستحقاقات الأمن والسلام.

وأشارت إلى أن التقدير الذي تحظى به الإمارات في المجتمع الدولي ينبع من علاقاتها المتوازنة وتصميمها على مدّ جسور التعاون وترسيخها مع كل الأطراف، فعالم اليوم لا ينهض إلا بالعمل الجماعي، والاستحقاقات التي تواجه البشرية لا يمكن كسبها إلا بمقاربات شاملة، تركز على دعم كل ما هو مشترك بين الدول والشعوب، وهذا النهج الثابت سيتعزز في المرحلة المقبلة، باعتباره السبيل الوحيد لبناء غد الإنسانية، تأسيسًا على جملة من القيم والمبادئ السامية، التي ظلت لعقود مجرد شعارات.