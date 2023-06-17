رسامة دياكون لخدمة الشباب في إيبارشية هولندا

احتفلت إيبارشية هولندا اليوم السبت بالعيد العاشر لتأسيس الايبارشية وسيامة الانبا ارسانى اسقفا للايبارشية.

أقيم الاحتفال بكاتدرائية السيدة العذراء مريم و القديسة فيرينا بمدينة بوسوم و بحضور نيافة الانبا ارساني و مجمع كهنة الايبارشية و عدد غفير من الشعب القبطي بهولندا. بدأ اليوم بالقداس الالهي و خلال القداس القي نيافته كلمة روحية باللغة الهولندية بعنوان " مبادئ أساسية في تأسيس الكنيسة القبطية في هولندا " و بعد صلاة الصلح قام نيافته برسامة الشماس بيتر القمص انجيلوس ميخائيل في رتبة الدياكون ( الشماس الكامل ). لخدمة الشباب وهو باكورة التكريس من أبناء الجيل الثاني

كما قام نيافته بافتتاح و تدشين جداريات مميزة من الموزاييك في واجهة الكنيسة، علي اليمين جدارية تمثل السيدة العذراء ايقونة الظهور وعن اليسار جدارية تمثل القديسة فيرينا شفيعة الكنيسة.

حضر الاحتفال ايضا Han ter Heegde عمدة مدينة بوسوم و القي كلمة هنأ فيها نيافة الانبا ارساني و شعب الايبارشية بهذه المناسبة.

وبعد انتهاء القداس الالهي القي القمص يسي ميساك كلمة بالنيابة عن مجمع كهنة الايبارشية بعنوان "احلام تحققت" حيث تحدث عن الانجازات المختلفة التي حدثت في الايبارشية. كما القي الدكتور رامز الياس كلمة تهنئة بالنيابة عن مجلس الايبارشية. و قدمت كورالات كنائس الايبارشية مجموعة من الترانيم الخاصة بهذه المناسبة و في نهاية الاحتفال قام الانبا ارساني بتوزيع هدية الاحتفال علي الحاضرين وهي نسخة من كتاب شمعة مضيئة (مترجمة باللغة الهولندية ).

كما قدم فريق الكشافة بالايبارشية عرض شيق، نال اعجاب الحاضرون.

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