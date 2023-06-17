الولايات المتحدة تؤكد التزامها بالدفاع عن كوريا الجنوبية

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مكالمة هاتفية مع نظيره الكوري الجنوبي بارك جين، التزام بلاده الصارم بالدفاع عن كوريا الجنوبية.

وقال بلينكن، خلال المحادثة وقبل سفره إلى الصين، إن الولايات المتحدة ملتزمة بإدارة العلاقات مع الصين بطريقة مسؤولة - بحسب بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت.

وأدان الوزيران استمرار كوريا الشمالية في إطلاق الصواريخ الباليستية غير القانونية، وأشارا إلى حاجة جمهورية الصين الشعبية لاستخدام نفوذها لتشجيع بيونج يانج على الانخراط في دبلوماسية جادة ومستدامة.

وناقش الجانبان أهمية التعاون الثلاثي المستدام بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا واليابان للدفع بالرخاء الاقتصادي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وتعزيز النظام الدولي القائم على القواعد.

وفي سياق منفصل، وجه بلينكن الشكر لـ"جين" على دعم كوريا الجنوبية لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.